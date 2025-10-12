Klasik gitarın sınırlarını zorlayan dörtlü

40 Fingers, ilk kez İstanbul’a geliyor. 22 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konser, klasik gitar tutkunlarıyla modern müzik dinleyicilerini aynı sahnede buluşturacak. StagePass organizasyonuyla düzenlenen etkinliğin biletleri Biletinal’da satışta.

2000’li yılların ikinci yarısında İtalya’da kurulan grup, Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi’den oluşuyor. Dörtlü, gitarı yalnızca bir enstrüman değil, bir anlatı aracı olarak kullanıyor. Sahnede dört farklı karakterin birbiriyle bütünleştiği performanslarında, klasik müzikten rock’a, film müziklerinden popa kadar uzanan bir yolculuk sunuyorlar.

40 Fingers’ın repertuvarında, “Sound of Silence”, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango”, “Game of Thrones Theme”, “Hotel California” ve “Cinema Paradiso” gibi eserlerin kendilerine özgü düzenlemeleri yer alıyor. Fingerpicking tekniğini ustalıkla kullanan grup, sahnedeki enerjileri ve müzikal uyumlarıyla izleyicilerine deneyim yaşatıyor.

YouTube’daki 350 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videolarıyla tüm dünyada tanınan 40 Fingers, sahnede âdeta tek bir gitar gibi çalan dört kişilik bir orkestrayı andırıyor. Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Tori Kelly ve The Police’ten Andy Summers gibi isimlerle yaptıkları iş birlikleriyle de dikkat çeken grup, İstanbul konserinde müziğin evrensel dilini bir kez daha kanıtlayacak.