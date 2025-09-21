Küçükyalı’da bir deniz sofrası

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı semtinde, Marmaray durağının hemen yanında konumlanan Calipso Fish, 2013 yılında Ziya Kaçar ve Hakan Veli Şahin’in ortaklığıyla açıldı. Kurulduğu günden bu yana deniz ürünleri odaklı menüsü ve Ege mutfağından esinlenen tarifleriyle bölgedeki gastronomi çeşitliliğine katkı sunuyor.

Kuruculardan Ziya Kaçar, mutfak yönetimi ve ürün seçimi süreçlerinde aktif rol üstlenirken; ortağı Hakan Veli Şahin işletme organizasyonu ve müşteri ilişkilerinde sorumluluk alıyor. Restoranın menüsü mevsimsel olarak güncelleniyor; balıklar doğrudan yerel balıkçılardan temin ediliyor. Günlük taze balıkların yanı sıra levrek tandır, balık köftesi ve kabak çiçeği dolması gibi özel tarifler öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Marmaray Küçükyalı durağına yalnızca 20 metre uzaklıkta bulunan restoran, 50 araçlık otoparkı ve vale hizmetiyle kolay ulaşım sağlıyor. İç mekânda deniz temalı sade bir dekorasyon tercih edilmiş; açık hava oturma alanı ise özellikle yaz aylarında keyifli bir atmosfer sunuyor.

Uluslararası tanınırlık

Calipso Fish, son yıllarda yalnızca İstanbul’un değil, uluslararası gastronomi dünyasının da dikkatini çekmeyi başardı. 2022’de Michelin Rehberi’nin “Bib Gourmand” kategorisine dahil edilen restoran, aynı yıl Fransızların prestijli La Liste sıralamasında Türkiye’den seçilen beş işletmeden biri oldu. Ayrıca, Gault & Millau derecelendirme sisteminde iki yıldır 1 Toque (Şapka) ile ödüllendiriliyor.

Ziya Kaçar (solda) ve Hakan Veli Şahin

Sürdürülebilirlik

Calipso’nun mutfak yaklaşımı “geleneksel çizginin ötesinde, modern tekniklerle yeniden yorumlanan bir deniz mutfağı” olarak tanımlanabilir. Restoranın yerel üreticiyle kurduğu doğrudan ilişki ve tedarik zincirindeki şeffaflık, sürdürülebilirlik açısından önemli ipuçları veriyor.

Haftanın her günü öğle ve akşam saatlerinde hizmet veren Calipso Fish’i rezervasyonla ziyaret etmek öneriliyor.