Nişantaşı’nda bir kaçış noktası: Minoa-VE

Bağımsız kitabevi Minoa’nın Nişantaşı’ndaki adresi “Minoa-VE”, Tunaman Çarşısı’nda bir kaçış köşesi. Özenle seçilmiş kitapların arasındaki kafede kahvaltı ve öğle yemeği seçeneklerinden oluşan menü taptaze malzemeleriyle masaya geliyor. Meyveli Smootie Bowl kahvaltı seçeneklerinden. Bademli Limonlu Ispanak Kökü, Humus, Mücver lezzetli başlangıçlardan. Fırın Sebzeli Kinoa Köfte, Siyah fasulyeli ya da Falafel Burger, Firik Bulgurlu Karnıyarık ise son derece doyurucu ana yemeklerden.

Sadece vejeteryan ve veganların değil, doğal lezzetlerle sağlıklı bir kahvaltı ya da öğle yemeği tercih edenleri hedefleyen “Minoa-VE” kapılarını her gün 10:00’da açıyor.





Londra Kitap Fuarı “Uluslararası Mükemmeliyet Ödülleri” 2023’te “Yılın Kİiabevi” seçilen Minoa, 2014 yılında İstanbul Akaretler’de bir bağımsız kitabevi ve kafe olarak açıldı. Nişantaşı’ndaki ikinci şubenin ardından 2020 yazında Etiler’de, restoranıyla da öne çıkan Minoa Village açıldı. Kitap seçkisini Minoa.com sitesinden tüm Türkiye’ye ulaştıran kitabevi, 2023 baharı itibarıyla Tepebaşı’nda Minoa Pera’da da hizmet veriyor.