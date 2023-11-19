‘Olden 1772’ birinci yaşını kutluyor

Olden 1772, kapılarını açtığı ilk andan itibaren adından söz ettirmeyi başaran restoranlardan biri oldu. Bulunduğu Sirkeci’deki Muhsinzade Han’ın tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor. Hanın 1772 yılında yapıldığı resmi kaynaklarca bilinse de mimarisi ve kullanılan malzemeler açısından incelendiğinde, tarihinin Bizans dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Kervansaray olarak kullanılan Muhsinzade Han, 250 yıl sonra 2022 yılının sonlarına doğru ‘Olden 1772’ adıyla yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Gen Group yatırımcıları Alper Karavar ve Gürol Yığar tarafından hayata geçirilen Olden 1772’nin mutfağı, genç şef Aykut Can Akın ve ekibine emanet.

Gen Group: Alper Karavar - Gürol Yığar

Anadolu’nun geleneksel tatlarını dünya mutfağı ile buluşturmayı amaçlayan şef, sürdürülebilir tarım sertifikası olan ve gıda kodeksine uygun tedarikçiler ile çalışıyor ve mutfağında coğrafi işaretli ürünler kullanmaya özen gösteriyor. Yeşil zeytin Hatay’dan, nar ekşisi Harran’dan, domatesler Bursa’dan, baharatlar ise Mısır Çarşısı’ndan tedarik ediliyor. Ürünler mevsimine göre seçiyor ve menü yılda üç kez yenileniyor.

Kış menüsü

Yeni sunulmaya başlayan kış menüsünde başlangıç olarak; Olden carpaccio, keçi peyniri ve pancar, karides tartar ve levrek ceviche öne çıkıyor. Anadolu mutfağının geleneksel tatlarından humus, erişte, mantı ve sarma; kokoreç uykuluk ve humus, kalamar ve erişte, çıtır mantı ve pazı sarma olarak servis ediliyor. Odun ateşinde dana yanak, güngörmez, odun ateşinde kuzu incik ve keşkek, ızgara levrek ve fener kavurma ana yemeğin lezzetleri arasında. Yemek sonunda çıtır baklava, orman meyveleri sabayon, trigona ve çikolatalı ıslak kek tatlı seçenekleri arasında bulunuyor.

550 yıllık hamam

Alper Karavar ve Gürol Yığar, Mimar Sinan tarafından yapılan ve 550 yıllık tarihi olan ‘Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nı önümüzdeki günlerde Olden 1545 ismi restoran olarak hizmete açacaklar. Gen Group; tarihi yarımada manzarası ve özel menüsüyle Mesai Karaköy; tasarım, sanatsal dekor markası Checkmate Art; üst segment tekstil markası Checkmate Moda, Çeşme’de Voger Alaçatı otelleri ve İtalyan kahvesi sunan Genova 1050 olmak üzere farklı markaları bünyesinde barındırıyor. Grup, yıl sonuna kadar yine İstanbul’da, farklı konsepte üç restoran yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.