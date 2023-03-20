Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza’nın fırçasından bir asır öncesinin Üsküdar’ı

“Sanat aşığı bir derviş meşrep” olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yer aldığı sergi 7 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Hilmi Türkmen

Üsküdarlı Hoca Ali Rıza tarafından 1900’lü yılların başında yapılan ve aralarında paha biçilemeyen tabloların da yer aldığı serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

“Modern Türk resim sanatının kurucu babalarından biri olan Hoca Ali Rıza hem sanatsal hem de tarihsel olarak önemli bir sanatçımız, gurur duyduğumuz bir hemşerimizdir. Bugün ülkemizde resim sanatının ulaştığı düzeyin temelinde Hoca’nın emekleri, sabrı ve resme bakışı vardır. Elbette bu konuda yanız değildir. Üyesi olduğu Asker Ressamlar kuşağının ve hocası olduğu 1914 kuşağı ressamlarının da bu büyük geleneğin oluşmasında büyük emekleri bulunuyor. Hoca Ali Rıza, doğduğu 1858 yılından vefat ettiği 1930 yılına kadar hep Üsküdar’da yaşamış, Üsküdar’ın sosyal dokusunu, bütün coğrafi güzelliklerini resmederken İstanbul’un bütününe de kayıtsız kalmamıştır. Farklı tekniklerle, farklı malzemelerle şehrimizin bugün bize uzak olan güzelliklerini dürüstçe tuvale yansıtmıştır.”

Eserler bir kitapta toplandı

Hilmi Türkmen Hoca Ali Rıza ile ilgili bir de müjde verdi:

“Üsküdar Belediyesi olarak bu büyük sanatçının, değerli hemşerimizin hayatını, sanatını ve eserlerini bir kitap olarak derlemek ve yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, sanatçılara ve eserlerin temininde yardımcı olan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üsküdarlılar olarak bizler, değerlerimizin her daim hatırlanması için kültür, sanat çalışmalarımıza ve yayıncılığa devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle başta Hoca Ali Rıza olmak üzere kültür ve sanat tarihimizde yeri olan bütün sanatçılarımızı rahmetle, şükranla anıyoruz.”