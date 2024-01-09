2024 Üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç ayların anlamı ve önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki üç ayların önemi nedir? neler yapılmalı ? İşte merak edilen soruların cevapları…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvime göre içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Üç ayların anlamı ve önemi

Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç ayların başlangıcı ise Recep ayıdır. Üç ayların her biri birbirinden kıymetli ve manevi duyguları yüksek aylardır. Rahmeti, bereketi ve mağfireti ile gelen üç aylara girişin habercisi Recep ayı, Müslümanlar için oldukça önemlidir.

Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların başlangıcıdır. Sözlükte Receb kelimesi, “korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek” anlamına gelmektedir. Anlamı itibariyle Recep Ayı, saygı duyulan, hürmet gösterilen ve savaşmanın haram kabul edildiği maneviyatı yüklü bir aydır.

Peygamber Efendimiz, Recep Ayı’nı Allah’ın ayı olarak nitelendirir. Recb kökünden türeyen bu mübarek ay, saygı göstergesinin ve savaşmanın haram kılındığı dört aydan biridir. Bu aylar, Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır. Cemaziyelahir ayından sonra gelen Recep ayının önemi pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. İslamiyet’ten önce dahi saygı ve hürmetle karşılanan Recep ayı, tövbe ve istiğfar ayı olarak kabul edilir.

Üç ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif Ayı faziletleri oldukça kıymetlidir. Şaban ayı nedir? sorusu ile beraber bu ayın faziletlerine dair pek çok konu merak edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de haram aylar olarak nitelendirilen aylardan biri olan bu ay, oldukça bereketli zaman dilimlerinden biridir. Hicri Takvime göre Şaban Ayı, Ramazan Ayı’ndan bir önceki ay olması nedeniyle bir nevi bu aya hazırlık ayı olarak değerlendirilmektedir. Ön hazırlık olması sebebiyle sair nafile ibadetler bu ay itibariyle başlıyor. Böylelikle Ramazan Ayı’ndan en iyi şekilde faydalanmaya yönelik bir adım atılmış olacaktır.

Ramazan ayı dini hayatta olduğu gibi sosyal hayatta da önemli bir yere sahiptir. Bu ayın gereklilikleri olan ibadetler toplumsal yardımlaşmayı, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı beraberinde getirir. Bu ay içinde verilen fitre ve zekatlar sayesinde yoksul insanların ihtiyaçları karşılanır. Şehirlerde iftar çadırları kurulur, insanlar birbirlerini evlerine davet ederler. Bu vesileyle sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Müslümanların sosyal hayatlarında canlılık ve hareketlilik meydana gelir ve bu ay sosyal yaşantıyı düzenleyen soyut kurallar çerçevesinde yaşanır. Gecesi ve gündüzü apayrı güzelliklerle yaşanan bu ay bize sabrı, şükrü ve aç olan insanlarla empati kurabilmeyi öğretir. Sosyal yardımlaşmanın doruklarda yaşandığı bu mübarek ay insanları bedenen ve ruhen arındırır.

2024 yılı dini günler

· 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

· 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

· 6 Şubat Salı: Mirac Kandili

· 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

· 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

· 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

· 9 Nisan Salı: Arefe

· 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

· 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

· 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

· 15 Haziran Cumartesi: Arefe

· 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

· 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

· 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

· 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

· 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

· 16 Temmuz Salı: Aşure Günü

· 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili