Açık cezaevi nedir? Kimler açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir?

Açık cezaevi nedir?

Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı güvenlik önemlerinin en az ve daha basit tutulduğu cezaevleridir. Hükümlülerin iyileştirilmelerine, çalıştırılmalarına ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. İnfaz ve koruma memuru nezaretinde dışarı çıkmak, ziyaretçilerle serbestçe görüşmek mümkündür.

Açık cezaevlerine ayrılan hükümlüler cezaevi dışında iş alanlarında çalışabilir, kimse tarafından dinlenmeden telefonla konuşabilir, çeşitli etkinliklere katılabilir, aileleriyle bağlarını sürdürmeleri-güçlendirmeleri ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak için izin alabilirler.Açık cezaevindeki hükümlülerin bir işte çalışmaları zorunludur. Emekleri karşılığı olarak gündelik ve prim alırlar. İaşe bedelleri kendilerinin kazançlarından tahsil olunduktan sonra geriye kalan tasarrufları tahliyelerinde kendilerine, vefatlarında mirasçılarına ödenir.

Açık Ceza evinde hükümlüye sağlanan haklar

-Telefonla görüşme hakkı

-Eğitim alma hakkı

-Sosyal güvenlik

-Özel izin hakkı

Kimler açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir?

-Kasıtlı suçlardan üç yıl ya da daha az hapis cezasına mahkûm olan mahkûmlar doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.

-Cezaları kapalı cezaevlerinin yüksek güvenlikli kısımlarında ya da yüksek güvenlikli cezaevlerinde infaz edilen mahkûmlar, toplam cezalarının 1/3’ünü bu cezaevlerinde “iyi halli” davranışlarla geçirip koşullu olarak salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kaldığı takdirde açık cezaevine geçiş hakkına sahip olabilirler.

-Taksirli suçlarda beş yıl ya da altında bir ceza hükmüne tabi olanlar doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahip olurlar.

-Hükümlü için adli para cezası verildiği halde adli para cezası ödenmediğinden hapis cezasına çevrilmiş ise söz konusu ceza da doğrudan açık cezaevinde infaz edilmektedir.

-İcra-İflas Kanunu’nda düzenlenen icra ve iflas suçluları sebebiyle tazyik hapsi hükmüne tabi olanlar da doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahip olurlar.

-Cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler, cezalarının sadece 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverilme süresine 7 yıl veya daha az kalması kaydıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

-Cezalarının toplamı 10 yıl veya yukarı olan hükümlüler ise, toplam cezalarının 1/10’unu (onda birini) herhangi bir cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverme süresine 7 yıl veya daha az kalması şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptir.