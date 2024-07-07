Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, sahiller taştı

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan binlerce kişi sahillere akın etti.

Konyaaltı Sahili de en kalabalık sahillerden oldu.

Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlendi. Kimileri ise gölgede denizi izlemeyi tercih etti.