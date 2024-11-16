‘Baget ekmek’ çantasının fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü fenomen Rachel Araz’ın ekmeğe benzeyen çantası sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘Baget ekmek’ çantasının fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Marka çanta fiyatıyla gündemde

Moschino markalı çantanın fiyatı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Baget ekmek şeklindeki çanta 1000 dolara yani 34 bin liraya satılıyor. 'Baget' adını taşıyan bu çanta, uzun bir Fransız ekmeğine benziyor ve suni deriden yapılmış.

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ünlü fenomenin 1000 dolarlık çantasıyla yaptığı “Baget ekmek şahsi meselemdir” paylaşımı, esprili yorumlara neden oldu. “Herkes kendi ekmeğinin peşinde” yorumları dikkat çekti.

Markanın 6.700 dolarlık kereviz çantası da ilgi çekiyor

Moda dünyasında tuhaf elbiseler ve aksesuarlar oldukça ilgi çekiyor. Moschino en son yiyecek temalı çantalarına ‘kereviz’i de ekledi.

Moschino daha önce 825 dolara gerçek bir kağıt torba da tanıtmıştı. Geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış ve suya dayanıklı plastik bir filmle kaplanmış olan torba, Panetteria Moschino logosuyla damgalanmış ve paketlenmiş bir öğle yemeğini andırıyor.

Süper market zinciri Aldi'nin sebze reyonlu göndermesi

Sebze çantaların ilgi çekmesi süper market zinciri Aldi’yi de harekete geçirdi. Aldi'nin haute couture markasıyla rekabete girerek ve müşterilerine daha ucuz bir alternatif olarak yeni bir reklam sundu. Moschino'ya gönderme yapan Aldi, bir görsel paylaştı.

Bir demet yeşil kereviz ile poz veren mankenli fotoğrafta Aldi, “Sıra sende Moschino, ama bizim bir sebze reyonumuz var” göndermesi yaptı. Aldi’den bir sözcü yaptığı açıklamada “Gerçek stilin herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz' dedi.