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İsviçre'nin saat ihracatı düştü: Türkiye’nin lüks saat merakı sürdü

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, Çin'e yapılan sevkiyatların yarı yarıya düşmesiyle İsviçre saat ihracatının eylül ayında keskin bir düşüş yaşadı. ABD pazarı liderliğini sürdürürken, Türkiye’de de lüks saat merakı artmaya devam etti.

Haber Merkezi
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İsviçre'nin saat ihracatı düştü: Türkiye’nin lüks saat merakı sürdü
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Çin’de düşen lüks talep birçok marka ve sektörü etkilemeye devam ediyor. Lüks tüketime yönelik LVMH gibi dev şirketlerin kâr ve satışları düşerken, dünyada enflasyonla birlikte lüks talepte görülen azalan saat sektöründe de etkili oldu.

İsviçre saat ve saat mekanizmaları ihracatı toplamda yüzde 12,4 oranında azalarak yaklaşık 1,9 milyar İsviçre Frangı (2,2 milyar dolar) değerine gerilerken, bu yılın en büyük aylık düşüşü oldu.

Çin ve Hong Kong, bu düşüşün üçte ikisinden sorumlu olurken, ilk dokuz ayda ihracat geliri yüzde 2,7 azaldı.

Saat ihracatında değer yüzde 19, adetlerde yüzde 21,1 düştü. Değerli metaller saatlerde yüzde 9,1 düşüş görüldü.

Pahalı saatlerde düşüş daha az oldu

500-3.000 İsviçre Frangı arası fiyata sahip saatlerde satışlar yüzde 33, 3 bin İsviçre Frangı üzeri saatlerde satışlar yüzde 7,3 oranında azaldı.

Uzak Doğu sert geriledi

Pazarların çoğunluğu eylül ayında önemli bir düşüş kaydederken, birkaç satış noktasında yükselme görüldü. En büyük düşüşlerde Çin yüzde 49,7 ile başı çekerken, Hong Kong yüzde 34,6, Singapur yüzde 13,9 ve Birleşik Krallık yüzde 10,7 geriledi. Güney Kore yüzde 19,8, Tayvan yüzde 29,8 ve Tayland da yüzde 34,6 ile önemli bir daralma gösterdi.

Avrupa’da düşüş yüzde 3,4 olurken, yüzde 5,7 artış ile Almanya ve yüzde 5,3 artış ile İspanya sayesinde daha az geriledi. ABD pazarı da yüzde 2,4 büyüdü ve İsviçre saat sektörünün lider pazarı olma rolünü sürdürdü.

Rakamlar, pandemi sonrası yaşanan patlamanın ardından dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin pahalı saatlerden vazgeçmesiyle İsviçreli saat üreticileri için zorlu ortamı gözler önüne seriyor.

Türkiye’de lüks saat merakı sürdü

İsviçre saat sektörünün 19. Büyük pazarı olan Türkiye’ye Ocak-Eylül döneminde satışlar geçen yıla göre yüzde 0,6 artarken, 2022’ye göre ise yüzde 21,4 arttı.

İki dönemde de en yüksek artış sırasıyla yüzde 22,5 ve yüzde 44,4 ile Hindistan’a oldu.

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