Türkiye lüks saatte zengin ülkeleri solladı: İsviçre saatlerine 200 milyon dolar ödedik

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (Fédération de l’industrie horlogère suisse) resmî sitesinde yer alan verilere göre, 2024 yılı ilk 7 ayında Türkiye’den 170,1 milyon İsviçre Frangı (200 milyon dolar) değerinde lüks saat ithal edildi.

Gazete Oksijen haberine göre, ilk 7 aylık rakamlara göre İsviçre’den saat ithalatında Türkiye, Katar, Kanada, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi kişi başına milli geliri çok yüksek ülkeleri geride bıraktı.

2024’ün ilk 7 ayında saat ihracatı 15 milyar 159 milyon İsviçre Frangına ulaşan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüş yaşadı.

Pandemide artmıştı

Pandemide özellikle gelişmiş ülkelerde hem de üst gelir grubunun harcamalarındaki değişimle lüks saatlere olan ilgi artmıştı. Artan ilgi ikinci el piyasasını da hareketlendirmişti.

Satışlarda artış sınırlı olmasına karşın, İsviçre dünyanın bir numaralı saat ihracatçısı konumunu koruyor. 2023 yılında 16,9 milyon adet kol saati ihraç eden İsviçreli üreticiler 25,5 milyar frank (30 milyar dolar) döviz girdisi sağladı. Saat başına ortalama ihracat fiyatı 1.775 dolar olurken, lüks saatler gümrük ve diğer vergiler sonrasında fiyata yüzde 40 seviyelerinde son satıcının da kârı eklenerek satılıyor.

Saat alımlarında en yüksek olan ABD’nin ardından da Çin geliyor. Adet bazında en büyük ihracatçı olan Çin 2023’te tam 534,4 milyon adet kol saati ihraç ederken, ihracat geliri 5 milyar doların biraz altında kalarak saat başına ihracat fiyatı 9 dolar civarında oldu.

Son 2 yılda daha çok saat alan ülkeler

2022-2024 yılları 7 aylık dönemlerinde saat alımlarının en çok artıran ülkelerin başında yüzde 41,4 ile Hindistan, yüzde 40,9 ile Meksika, yüzde 32,1 ile de İrlanda geliyor. Onları yüzde 29,5 ile Avusturya ve yüzde 28,2 ile Türkiye takip ediyor.