Lüks devi LVMH'nin durgunluk stratejisi: Influencer, ünlüler, ikonlarla çalışıyor

Lüks devi uzun adıyla LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ya da bilinen adıyla LVMH, 75 lüks markaya çatı, 500 milyar dolarlık bir dev şirket.

Şirket, geçen yıl 79,2 milyar euro gelir kaydederken, bunu durgunluğa rağmen yaptı.

LVMH'nin mağaza sayısı son yirmi yılda beş katından fazla artarak 81 ülkede yayılırken, 196 binin üzerinde çalışan barındırıyor.

Şirket, hisseleri nisan ayında 199 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Paris merkezli şirket, bu fiyatlamayla 500 milyar dolar piyasa değerini aşan ilk Avrupalı şirket olmuştu. Şirketin sahibi ünlü isim Bernard Arnault da dünyanın en zengin insanı olmuştu.

CNBC haberine göre, uzmanlar şirketi resesyona dayanıklı olarak değerlendirirken, ekonomik durgunluk dönemlerinde de değer kazanan ürünleriyle öne çıkıyor.

Forbes’un milyarderler listesinde ilk sırada yer alan, son dönemde gerileyerek gerçek zamanlı listede 3.sıraya gerileyen LVMH CEO’su Bernard Arnault bu dev şirketin başındaki isim olarak öne çıkarken, bazı insanlar tarafından hayatının amacının uzun ömürlü şirketleri bulmak olduğu da söyleniyor.

Arnault, en son 2021 yılında 15,8 milyar dolara mücavher devi Tiffany & Co.’yu satın almıştı.

LVMH Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Anish Melwani, Arnault için “şu an popüler olan markayı değil, 100 yıl sonra da varlığına devam edecek markayı” aradığını söyledi.

TD Cowen Yönetici Direktörü Oliver Chen, Arnault’un LVMH'yi uzun vadeli bir oyun oynayarak yönettiğini söylerken, bu da markalarının itibar, algı ve güncellik açısından önde olmasını sağlıyor.

LVMH tarafından yönetilen her moda evi, kendi markası üzerinde kontrole sahip olurken, üst düzey yöneticileri ve misyonuyla özerk hareket edebiliyor.

Melwani, birçok markanın tek bir kişi tarafından yönetilmesinin verimlilik kaybına yol açacağına dikkat çekerken, pandemi sonrası şirketin e-ticaret ve dijital satışlarıyla fiziksel mağaza büyümesine de odaklandığı belirtiliyor.

LVMH, lüks tüketicilerde genç kitleye hitap edebilmek için de ünlüler, moda ikonları ve influencer'larla sürekli işbirliği halinde hareket ediyor.