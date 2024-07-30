Çin'in ultra zenginleri nelere yatırım yapıyor?

Net geliri en az 30 milyon dolar olan ultra zenginlerin yatırımlar ilgi çekiyor.

Çin’de nüfusun birkaç yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artması beklenirken, artan ultra zenginlerin son gözdesi olan yatırımlar da merak ediliyor.

Çin ekonomisinin büyümesi yavaşlarken, 2023'te 98 bin 551 olan ve 2028'de 144 bin 897'ye çıkması beklenen ultra zenginler, servetlerini nasıl değerlendiriyor?

CNBC'nin haberine göre, servet yöneticileri Çinli zenginlerin mevcut yatırımının muhafazakâr bir yolla konut olduğunu söyledi.

Politikalarda gevşeme olmuştu

Gayrimenkul şirketi Savills’in Çin Araştırma Aaşkanı James Macdonald, Şanghay’da lüks gayrimenkul sektöründe işlemlerin kayda değer bir şekilde arttığını söylerken, hükümetin yakın zamanda gevşettiği politikaların bunda etkili olduğunu da ekledi.

Çin, gayrimenkul piyasasında görülen sıkıntıların ardından, alımlara yönelik kısıtlamaların bir kısmını gevşetmişti. Hükümet, Şanghay'da mülk satın almadan önce vergi ödemesi gereken süreyi beş yıldan üç yıla indirmişti. İlk defa mülk alacaklar için de peşinat oranları yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştü.

Şanghay'da lüks konutlar, özellikle ultra zenginler için servet ve likidite korumasında önemli görülüyor.

Alıcıların çoğu Çinli

CBRE Çin Araştırma Başkanı Sam Xie, birim başına minimum 2,75 milyon dolarlık fiyatlandırmayla yeni inşa edilen konutların, işlem hacminin 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 38 arttığını açıklarken, alıcıların da yüzde 40'ının Şanghay'dan olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre lüks olmayan gayrimenkul piyasası ve Çin borsalarında işlem gören gayrimenkul hisseleri ise ultra zenginler için o kadar çekici görünmüyor.

Muhafazakâr yatırım

Lüks gayrimenkul piyasasına yönelen Çinli zenginler, çeşitli bir varlık yönetimi de yapıyor.

Çinli yatırımcılar, ABD ve Japon hisse senetleri dışında yüksek büyüme potansiyeli olan sektörleri de yakından takip ettiği bilinirken, Hefeng Baş Yatırım Sorumlusu Stephen Pau, zengin Çinlilerin yerli ekonomideki belirsizlikler ve daha geniş jeopolitik ortam nedeniyle muhafazakâr bir yatırım stratejisi izlediklerine dikkat çekti.

Pau, zengin Çinlilerin özellikle ABD hazine bonolarına yöneldiğini belirtirken, bazı Çinli müşterilerin de hedge fon stratejileri arasında finansal okuryazarlıklarının yüksek olmaması nedeniyle seçim yapmakta zorlandıkları belirtildi.