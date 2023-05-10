Bir hayvan türü yok oluyor: Son dişi hayatını kaybetti

Vietnam medyasına göre, kalan son Yangtze dev yumuşak kabuklu kaplumbağalardan birinin cansız bedeni 21 Nisan'da Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki Đồng Mô Gölü’nde bulundu.

Ölen kaplumbağa yaklaşık 1,56 metre boyunda ve 93 kilo ağırlığındaydı. Bu kaplumbağanın hayatını kaybetmesi ile beraber, türün toplam nüfusu artık sadece üç erkeğe düştü. Kalan örneklerin ikisi Çin’de ve diğeri Hanoi’nin Xuân Khanh Gölü’nde yaşıyor.

Son Tay Kasabası (Son Tay Town) ekonomi başkanlığı başkanı Phung Huy Vinh, VnExpress ile yaptığı görüşmede “Ölüm nedeni henüz doğrulanmadı” dedi.

Asya Kaplumbağaları Hint-Myanmar Koruma Programı direktörü Tim McCormack ise, TIME ile yaptığı görüşmede “Son yıllarda gözlemlediğimizle aynı birey. Bu gerçekten üzücü” dedi ve devam etti:

“Açıkça üreme kapasitesine sahip iri bir dişiydi. Potansiyel olarak yılda yüz veya daha fazla yumurta bırakabilirdi.”

2019’da, dünyanın bilinen son dişi Yangtze dev yumuşak kabuklu kaplumbağasının Çin’de başarısız bir suni tohumlama girişiminin ardından hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak, bir dişinin Vietnam sınırının ötesinde yaşadığı ortaya çıkmış ve bu gelişme hayvanların geleceği için umutları artırmıştı.