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Dünyaca ünlü DJ Tiësto yarın İstanbul Festivali'nde!

Dünyanın en ünlü DJ'leri arasında yer alan elektronik müzik efsanesi Tiësto, 12 yılın ardından Türkiye'de sahne alıyor. Yarın İstanbul Festivali sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak olan Tiësto, hit şarkılarını Festival Park Yenikapı'da seslendirecek.

Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü DJ Tiësto yarın İstanbul Festivali'nde!
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Türkiye'nin en büyük müzik ve yaşam festivali İstanbul Festivali, dünyanın en ünlü DJ'lerinden Tiësto'yu ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın akşam festival sahnesinde Türk hayranlarıyla buluşacak olan ünlü DJ, büyük bir sahne şovu ve elektronik müzik resitali sunacak.

Devasa sahnede ışık gösterileri ve görsel şovlar

12 yılın ardından yeniden Türkiye'de sahne alacak olan Tiësto'ya on binler eşlik edecek. 17 gün süren İstanbul Festivali'nin ana sanatçısı olan Tiësto için devasa bir sahnede ışık ve görsel şovlar da hazırlandı.

8 Ağustos Perşembe akşamı 23.00 itibariyle sahnede olacak olan Tiësto'nun öncesinde farklı DJ'ler de seyirciyi ünlü DJ için ısındıracak. Tiësto sahnesinin öncesinde Dj Twins, Arem & Arman gibi isimler festival sahnesinde olacak.

 

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