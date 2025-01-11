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Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan açıklama

Usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Dün ameliyat olan ve tedavisi süren usta sanatçının son sağlık durumunu kızı Türkü Akbayram açıkladı.

Haber Merkezi
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Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan açıklama
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Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Birkaç gün sonra taburcu olan Akbayram, evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Dün öğle saatlerinde ameliyat olan ve yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınan Edip Akbayram'ın son durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi.

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.'' mesajını paylaştı.

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