Erişim sorununa bakanlıktan açıklama: X (Twitter) çöktü mü, sorun giderildi mi?

X yani eski adıyla Twitter'da bazı kullanıcılar, gönderilere erişem sorunu yaşadı. Sosyal medyadaki kullanıcılar, akışı yenileyememe sorunuyla karşılaştı. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görüldü.

X platformundaki sorun saat 9:40 itibarıyla normale döndü ve tweet akışları sağlandı.

Ancak henüz Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan erişim sorununa ilişkin açıklamasında, "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor" dedi.