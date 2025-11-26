Evrenin sır perdesi aralanıyor: Karanlık maddeye dair ilk işaret!

Neredeyse bir asır önce bilim insanları "karanlık madde" dedikleri gizemli, görünmez bir maddenin galaksinin her yanını sararak kozmik bir ağ oluşturduğunu öne sürdü.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, karanlık maddenin hangi maddelerden oluştuğu ve gerçek olup olmadığı hâlâ cevaplanamadı. Ancak yeni bir araştırmaya göre karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıtın nihayet bulunduğu öne sürüldü.

Karanlık madde fikri ilk kez 1930'larda gündeme geldi

Karanlık madde fikri ilk kez 1930'larda, İsviçreli astronom Fritz Zwicky'nin galaksilerin kütlelerinden fazla hızla döndüğünü fark etmesiyle gündeme gelmişti.

Işık yaymayan, ışığı soğurmayan ancak güçlü bir görünmez kütleçekimi etkisi yaratan karanlık maddenin, galaksilerin çevresinde kümelendiği ve evreni dev bir kozmik ağ hâline getirdiği savı ortaya atılmıştı.

Deneylerden sonuç alınamadı

Aradan geçen onlarca yılda yer altı dedektörlerinden uzay teleskoplarına, CERN'deki dev parçacık çarpıştırıcısına kadar birçok deney, karanlık madde parçacıklarına yönelik doğrudan bir işaret bulmakta başarısız oldu.

Ancak Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan elde ettiği verilerde olağanüstü bir imza gördüğünü savunuyor.

Totani, Samanyolu'nun merkezinden yayılan gama ışınlarında karanlık madde halosu ile aynı şekli izleyen bir örüntü tespit ettiğini belirtti. Bu ışınımın, zayıf etkileşimli iki ağır parçacık çarpıştığında ortaya çıkması beklenen gama ışınlarıyla yakından uyumlu olduğu ifade edildi.

Karanlık madde protondan 500 kat ağır temel parçacıklardan oluşabilir

"Wimp" olarak da bilinen bu parçacıkların protondan çok daha ağır ama normal maddeyle çok zayıf etkileşen karanlık madde parçacıkları olduğu varsayılıyor. İki wimp çarpıştığında yok olup çevreye gama ışını yaydığı düşünülüyor.

Totani'nin sinyal tahmini doğruysa bu, karanlık maddenin protondan 500 kat ağır temel parçacıklardan oluşabileceği anlamına geliyor.

Ancak araştırmacılar, bu gama ışınlarının başka astrofiziksel süreçlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

"Temkinli olunmalı"

Öte yandan Surrey Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Justin Read, cüce galaksilerde bu tür sinyallerin bulunamamasının Totani'nin iddiasına karşı güçlü bir argüman oluşturduğunu söylüyor.

UCL'den teorik fizikçi Prof. Kinwah Wu da temkinli olunması gerektiği görüşünde.