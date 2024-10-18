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Gülen Gözler adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kızının adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan sorusu Gülen Gözler adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir?

Göktuğ Efil
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Gülen Gözler adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kızının adı nedir?
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Gülen Gözler adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir? sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyadan onlarca yorum yapıldı. Doğru cevap hakkında tartışmalar sürüyor. Peki Gülen Gözler adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir sorusunun doğru cevabı nedir? İşte tüm detaylar.

Doğru cevap Fikret.

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