Güller Günahlar 8 bölüm full izle tek parça! Güller ve Günahlar Kanal D Youtube izle

GÜLLER GÜNAHLAR 8 BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA!

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 29 Kasım 2025’te ekranlara gelen 8. bölümüyle dramatik temposunu en üst seviyeye taşıdı. Bölümde aile içindeki büyük sırların açığa çıkması, karakterlerin hayatlarını kökten sarsarken izleyicilere yoğun bir gerilim atmosferi yaşattı.

Bölümün en çarpıcı gelişmesi, Serhat’ın uzun süredir saklanan gerçeği öğrenmesi oldu. Kader’in babasının kim olduğuna dair merak, bu bölümde nihayet karşılığını buldu. Yıllardır taşıdığı yükün altında ezilen Cihan, suçluluk duygusuna daha fazla dayanamayarak evden ayrıldı ve abisine gerçeği itiraf etti. Kader’in biyolojik babasının Tibet olduğunu söylemesi, Serhat’ı derinden sarstı ve aile içindeki dengeleri altüst etti. Bu yüzleşmenin ardından Serhat’ın yaşadığı travma, bölümün dramatik yapısını belirleyen en güçlü unsur oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KANAL D YOUTUBE İZLE

Öte yandan, Serhat’ın gerçeği öğrenmesi en çok Berrak’ı köşeye sıkıştırdı. Serhat’ın polise teslim olmayı düşünmesi ve olayların kendi üzerine yıkılma ihtimali, Berrak’ı radikal bir plana yöneltti. Tehlikeli bir hamle yapan Berrak, kızları Serhat’tan uzaklaştırarak ortadan kayboldu. Bu kaçırma girişimi, bölümde tansiyonu bir anda yükseltti ve Serhat’ın yeni bir mücadele içine sürüklenmesine neden oldu. Artık Serhat için hem hesaplaşılması gereken geçmiş hem de bulunması gereken çocuklar vardı.

Bütün bu karmaşanın ortasında Serhat’ın yolu Zeynep ile kesişti. Dik duruşu ve net tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, Serhat’ın duygusal olarak en kırılgan anlarında yanında oldu. İkili arasında gelişmeye başlayan duygusal yakınlık, dizinin ileri bölümlerinde yeni bir hikâye kapısının aralanacağına işaret etti.