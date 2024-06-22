Hastalık nedeniyle tanıştığı aronyanın üretimine başladı, 8 dönüm alana 3 bin kök ekti

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Önemli, Tip 1 diyabet hastası 22 yaşındaki oğlu ve kızının 5 yaşındaki çocuğunun tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı keşfetti.

8 dönüm alana 3 bin kök alonya ekti

İl ve ilçedeki tarım ve orman müdürlüklerinden aldığı desteğin ardından geçen sene Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde 8 dönüm alana 3 bin kök aronya eken Önemli, üretimi artırarak meyvenin satışını yapmayı planlıyor. Önemli, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır aronyayla ilgilendiğini, 2 yıl araştırma yaptıktan sonra memleketinde üretime başladığını ve güzel sonuç aldığını anlattı.

Eflani'nin ikliminin meyveyi yetiştirmeye çok uygun olduğunu belirten Önemli, önce deneme bahçesi oluşturduğunu, Temmuz 2023'te de 3 bin kök aronya ektiğini söyledi.

Önemli, oğlu ve 5 yaşındaki torununun diyabet hastası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların yiyebileceği sağlıklı ürünlerin olması açısından aronyayı araştırınca 'Bu bizim için çok önemli.' dedik. Aronyanın birçok faydası var, sağlık meyvesi. En önemlisi Eflani'nin bununla uğraşmasını istedim, onun için üretim yapıyorum. Kısmi olarak köye yerleştim. Çoğu zaman vaktimi burada geçiriyorum. Zaman zaman günlük İstanbul'a gittiğim oluyor."

"Çiçeğin meyveye dönüştüğünü görmek çok güzel"

Fatma Önemli, kadın girişimcilere tarım yapacakları iklim özelliklerini araştırmaları ve şartları oluşturduktan sonra üretime başlamaları tavsiyesinde bulundu. Deneme bahçesinden geçen yıl tadımlık ürün aldığından bahseden Önemli, "Bizim için çok büyük sürprizdi. Daha yılı doldurmadan meyve verdi. Az miktardı ama çok mutlu ediciydi. Eflani'de çiçeğin meyveye dönüştüğünü ve toprakla bütünleştiğini görmek çok güzeldi." dedi.