Hiç gitmediği kasabaya 10 milyon euro miras bıraktı

Roger Thiberville isimli emekli bir meteorolog, Paris’te hayatını kaybettiğinde ne çocuğu ne de akrabası vardı. Ailesinin kökleri şarap üreticisi bir soydan gelen Thiberville, anne ile babasının ardından çocuğu olmayan kardeşinden de büyük bir miras devralmıştı. Kendisi de varlıklı olan Thiberville, Paris’te mütevazı bir yaşam sürdü. Kendisinden kalan 10 milyon Euro serveti de Normandiya bölgesindeki 1.800 nüfuslu küçük bir kasabaya bağışladı.

Kasaba için beklenmedik olan bağış, kasabanın yıllık bütçesinin yaklaşık beş katında bir büyüklükte oluyor.

Kasabanın Belediye Başkanı Guy Paris, miras haberini ilk aldığında bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söylerken, birkaç hafta sonra resmi onayla bu büyük servet kasabanın kasasına girdi.

Borçları kapatacaklar

Miras sayesinde Thiberville, 400 bin Euro olan aşan borcunu kapatmayı ve kasaba sakinlerinden ek vergi almamayı planlıyor. Belediye Başkanı Paris, bu paranın dikkatli ve sorumlu bir şekilde yönetileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu miras, kasabamızın çehresini değiştirecek. Örneğin, bir halk parkı inşa etmek, ilkokulu ve kilisenin çatısını yenilemek gibi projelerimiz var. Ayrıca, bir futbol sahası, yeni bir itfaiye istasyonu ve yaşlılar için bir bakım evi yapmayı da hedefliyoruz."

Kasaba halkı arasında heyecan büyürken yerel restoran işletmecisi Ludivine Julou bu gelişmeyi 'gerçek bir Noel hediyesi' olarak nitelendirdi. Kasaba sakini Bruno ise gençler için daha iyi tesisler yapılmasını önerdi.

Kasaba ile bağlantısı bilinmiyor

Roger Thiberville’in kasabayla bağlantısı tam olarak bilinmezken, tek isteği küllerinin, kasabanın mezarlığında bir anıt içerisinde saklanması oldu.

Belediye Başkanı Paris, bu vasiyeti yerine getireceklerini ve kasabada Thiberville’in meteoroloji kariyerini simgeleyen güneş ve bulut figürleri içeren bir anıt yapılacağını açıkladı.

Bu miras, sakin bir Normandiya kasabasına uzun yıllar unutulmayacak bir hikâye bıraktı.

Kıskançlık yarattı

Thiberville’in bu ani servet kazancı çevredeki diğer kasabalarda 'kıskançlıkla' karşılandı. Komşu Serquigny kasabasının belediye başkanı Frédéric Delamare esprili bir şekilde kendi kasabalarının da benzer bir miras alabilecek bir isim bağlantısı olup olmadığını kontrol etmeye başladığını belirtti.