Hayatımıza katkıları sadece sevgiyle sınırlı değil: Kediler, sahiplerinin yaşam süresini uzatıyor

Bir sabah işe hazırlanırken ayağınızın dibinde dolanan bir kedinin tüm gününüzün havasını değiştirdiğini fark ettiniz mi hiç? Ya da zor bir günün ardından koltuğa oturduğunuzda, yanınıza kıvrılıp size bakan o pırıl pırıl gözlerin tüm stresinizi alıp götürdüğünü?

Dünyada 600 milyondan fazla, Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyon kedi insanlarla birlikte yaşıyor. Peki, yalnızca sevimli oldukları için mi onlarla hayatlarımızı paylaşıyoruz? Bilim, bu soruya çok daha derin bir yanıt veriyor. Kediler yalnızca şirin birer ev arkadaşı değil; fiziksel sağlığımızı, ruh hâlimizi ve hatta yaşam süremizi etkileyen görünmez kahramanlar.

8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü’nde Royal Canin, kedilerin insan yaşamına kattığı bu mucizevi etkileri araştırmalar ışığında ortaya koyuyor.

Kediler kalp dostu

Dünyada ve ülkemizdeki birincil ölüm nedeni kalp-kalp damar ve dolaşım sistemi hastalıkları. Ancak yapılan araştırmalar, kedi sahipliğinin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. 2.400 kedi sahibiyle yapılan uzun dönemli bir çalışmada, geçmişte veya hâlen kedi sahibi olan bireylerin kalp krizi ve felce bağlı ölüm riskinin, kedi sahibi olmayanlara göre anlamlı biçimde daha düşük olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu farkı kedilerin stres algısını azaltma ve bireyleri duygusal olarak dengeleme kabiliyetiyle açıklıyor. Sakinleştirici etkileri sayesinde kediler, ani stresin kalp üzerindeki zararlı etkilerini dengeleyebiliyor.

Ruh sağlığını güçlendiriyor, depresyonla mücadeleye destek oluyorlar

Kedi sahipliği, kaygı ve depresyonla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, hayvan sahiplerinin daha yüksek benlik saygısına, olumlu öz-imaja ve daha düşük yalnızlık düzeyine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle gençlerde ve yaşlı bireylerde, kedilerle kurulan bağın bir "amaç duygusu" kazandırdığı; sosyal izolasyonu azalttığı ve ruh sağlığını iyileştirdiği gözlemleniyor.

İnsan-Hayvan Bağı Araştırma Enstitüsü (HABRI) tarafından yapılan bir ankete göre, aile hekimlerinin yüzde 87’si hayvanların hastalarının ruh hâline olumlu katkı sağladığını belirtiyor.

Bir diğer araştırmada ise, kedi sahiplerinin gün içinde daha fazla güldüğü saptandı. Yine HABRI verilerine göre hayvan sahiplerinin yüzde 96’sı dostlarının hayatlarında olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor; yüzde 85’i hayvanlarının kendilerine neşe getirdiğini, yüzde 82’si onları rahatlattığını, yüzde 73’ü ise ruh sağlıklarını doğrudan iyileştirdiğini ifade ediyor. Kedilerle fiziksel temas, beyinde “bağlanma hormonu” olarak bilinen oksitosin salgılanmasını artırarak; güven, mutluluk ve huzur hissini destekliyor.

Çocukların bağışıklığını güçlendiriyor, alerjiyi önleyebiliyor

Bilimsel bulgular, yaşamın ilk yılında kediyle birlikte büyüyen çocukların astım ve alerji geliştirme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. 700'den fazla bebeği 18 yıl boyunca izleyen bir çalışmada, evinde kediyle yaşayan çocukların ileriki yaşlarda kedi alerjisi geliştirme ihtimalinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi. Ayrıca, astım geçmişi olan annelerin bebeklerinde doğumdan itibaren kediyle yaşamanın astım gelişimini önemli ölçüde engellediği ortaya kondu.

Yalnızlığa karşı patili çözüm

Yalnızlık, özellikle ileri yaşlarda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Yaşlı bireylerle yapılan araştırmalar, hayvan sahipliğinin yalnızlık hissini yüzde 36 oranında azalttığını ve sosyal ilişkileri güçlendirdiğini gösteriyor. Michigan Üniversitesi'nin 50-80 yaş arası bireylerle yaptığı bir çalışmada, hayvan sahibi olanların %79’u stres seviyesinin azaldığını, yüzde 73’ü hayatlarına yeni bir anlam geldiğini, yüzde 65’i ise diğer insanlarla daha kolay iletişim kurabildiklerini ifade etti.

Hayvanlar için daha iyi bir dünya, insanlara da iyi gelir

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, kedilerin insanların sağlığına ve ruhuna dokunan özel varlıklar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kedilerin bize kattığı fiziksel ve duygusal faydaların çeşitli çalışmalarla da ortaya konması, insan ve hayvan refahının ayrılmaz bir bütün olduğunu gösteriyor. ‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ vizyonumuzun, sadece kedi ve köpeklerin değil, onlarla hayatı paylaşan insanların yaşamına da değer kattığına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayvanlar için daha iyi bir dünyanın, insanlara da iyi geleceği bir gerçek. Bu anlayışla, beslenme çözümlerimizle kedilerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine destek oluyor; anlamlı bağları ve ortak sağlığı birlikte güçlendiriyoruz.”