2 bin 500 yıllık mumyanın üzerinde dövme olduğu tespit edildi

Kadının vücudunda leoparlar, geyikler, horozlar ve aslan–kartal karışımı mitolojik yaratıklar gibi figürler yer alıyor.

Dövmeler, Çin ile Avrupa arasındaki bozkırlarda at sırtında yaşayan göçebe Pazyryk halkına ait savaşçı kültürü gün yüzüne çıkarıyor.

Dövmeler nasıl ortaya çıkarıldı?

Mumyalanmış bedenin üzerinde çıplak gözle görülmeyen detaylar, St. Petersburg’daki Hermitage Müzesinde yakın kızılötesi dijital fotoğrafçılık kullanılarak tarandı. Elde edilen görüntüler sayesinde dövmelerin yerleşimi ve içeriği netleşti.

Sağ kolunda: Geyik başının çevresini saran üç leopar

Sol kolunda: Bir geyik ile ona saldıran yarı aslan yarı kartal mitolojik yaratık (griffon)

Başparmakta: Özgün bir tarzda işlenmiş horoz figürü

Araştırmanın başyazarı, Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü’nden Dr. Gino Caspari, “Bu dövmeler insanı doğrudan sanatın arkasındaki kişiye yaklaştırıyor” diyerek o dönemdeki ustalığın altını çizdi.

Dövmeler nasıl yapılmış olabilir?

TRT Haber'in BBC'den aktardığına göre taramalar, dövmelerin muhtemelen önceden şablonla çizildiğini gösteriyor. Ardından, hayvan boynuzu ya da kemikten yapılmış çok uçlu ve tek uçlu iğnelerle deri delinmiş. Pigment olarak yanmış bitki materyali veya is kullanıldığı tahmin ediliyor.

Tarihi dövme tekniklerini kendi bedeninde yeniden canlandıran araştırmacı Daniel Riday, özellikle sağ kolun dövmesinin yapımının yaklaşık dokuz buçuk saat sürebileceğini söylüyor. İki kol arasındaki kalite farkı, farklı dövmecilerin çalışmış olabileceğine işaret ediyor.

Dövmelerin anlamı neydi?

Bazı dövmeler, kadının defin sürecinde kesilmiş ya da zarar görmüş. Bu durum, dövmelerin ölümden sonra değil, yaşarken taşıdığı anlamın daha önemli olduğunu düşündürüyor.

Dr. Caspari’ye göre bu bulgular, dövmenin binlerce yıl önce bile profesyonel bir sanat formu olduğunu ortaya koyuyor:

“O dönemde bile dövme, bilgi, deneyim ve ciddi zaman gerektiren sofistike bir uygulamaydı.”

Bu araştırma, hem antik kültürlere hem de günümüz dövme anlayışına ışık tutuyor.