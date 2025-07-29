Efsanevi Kont Dracula’nın Tokat’taki esaret mahzeni turizme açılıyor!

Kont Dracula’nın zindanı turizme açılıyor. Filmlere konu olan Dracula'nın esaret mahzeni tarih meraklılarını Tokat’a çekmeye hazırlanıyor.

Vlad Tepeş namıdiğer Kont Dracula

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihe ve sinemaya ilham kaynağı olan Kont Dracula’nın bir dönem esir edildiği Tokat Kalesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Restorasyon uygulama çalışmaları kapsamında kaleyi ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu, zorlu bir yürüyüşle kalenin iç kısmına ulaşarak, efsanevi karakter Vlad Tepeş’in (Kont Dracula) esaret günlerini geçirdiği mahzenlere indi. Yazıcıoğlu’nun incelemelerinde teknik ekipler de eşlik ederken, kalenin tarihî dokusunun korunarak ziyarete açılması için titizlikle çalışıldığı kaydedildi.

“Tokat’a turizm potansiyeli sunan bir miras”

Tarihi yapının Tokat turizmine kazandırılması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Burası tarihe ve birçok olaya tanıklık etmiş. Dracula’nın izini taşıyan bu kale, sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda şehrimize ciddi bir turizm potansiyeli sunan bir mirastır. Yapılan restorasyonlarla birlikte kale gün yüzüne çıkacak. Restorasyon tamamlandıktan sonda Tokat’a katma değer kazandıracak. Osmanlı, Bizans ve Roma gibi birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarih, gastronomi ve kültüre meraklı gezgincilerimizi Tokat’a bekliyoruz" dedi.

Yapının ilerleyen süreçte hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor.

Kont Drakula kimdir?

Kont Dracula, Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad olarak biliniyor. İrlandalı yazar Bram Stoker'in Vlad Tepes'in yaşam öyküsünden ilham alarak 1897'de yazdığı, film ve belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili ''Drakula'' adlı romanından tanınıyor.

Romanya tarihinde ''ulusal kahraman'' diye nitelendirilen Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı. Eflak Prensi Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor.

Osmanlılara karşı 1461 yılında isyan başlatan Vlad Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi. Prens Tokat’ta esir edildi.

Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat), Macalarlar tarafından ise Drakul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad, kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında Eflak tarafından Osmanlılar’a rehin verilmişti. Osmanlılar’a rehin verildiğinde on iki yaşında olan Vlad, Edirne sarayında tutuluyordu. Burada Şehzade Mehmed (II.Mehmed) ile birlikte Molla Gürani’nin derslerine katıldı.

Fatih Sultan Mehmed, kendisi ile iyi ilişkiler içerisindeki Vlad’ı 1456’da Eflak prensliğine atadı. Zeki ve cesur bir yapısı olan Vlad, Osmanlılar’dan öğrendiği komuta ve idare yetenekleriyle kendisini kabul ettirdi. Boğdanlıları ve Macarları birkaç defa bozguna uğratmıştı.

Osmanlı Devleti’ne sadık görünüyor, her yıl haracını bizzat padişaha getiriyordu. Padişah da kendisine hil’atler giydirip ihsanlarda bulunuyordu.

Ancak Fatih, Mora ve Karadeniz sahilleri ile uğraşırken Vlad eski bağlılığını göstermemeye başladı. Artık vergilerini bizzat getirmek bir yana, hiç göndermiyordu. Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerin de mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun uzun söz etmekte ve vahşi bir canavara dönüştüğünü anlatmaktadır.

Kaynaklarda Vlad Tepes'in 1476'da öldüğü ifade ediliyor.