Kardeşlerim dizisinin Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Fadik Sevin Atasoy, Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yazardır. 1 Ekim 1975'te Ankara'da doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan babası Sönmez Atasoy Erzincanlı, annesi Emel Göksu Gürcü göçmenidir. Annesinin başka bir evliliğinden, bir bale sanatçısı olan Eren Keleş adında bir kardeşi bulunmaktadır. Fadik ismini babasının, o doğduğu sırada sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan almıştır. Küçüklüğünden beri radyoda ve TRT'de birçok çocuk programında yer almıştır.

1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı.[9] İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir.

2000 yılından itibaren çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. 2011 yılında babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşti. Orada, RedCase adında bir yapım şirketi kurdu, daha sonra yapım şirketi RedCase olan, birçok ülkede oynadığı ve başarılar elde ettiği MUSE oyununu yazdı. Birkaç Hollywood projesinde de rol aldı. Hem dizi hem de filmlerdeki rollerinden birçok ödül kazanmıştır. Şu anda çeşitli projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Oynadığı diziler

2000 - Bizim Evin Halleri

2003 - Serseri Aşıklar

2004 - Ah Be İstanbul

2004 - Kısmet

2006 - Sev Kardeşim

2007 - Ayrılık

2007-2008 - Dudaktan Kalbe

2008 - Son Bahar

2009 - Avrupa Yakası

2009 - Aynadaki Düşman

2009 - Ah Kalbim

2021-2023 - Kardeşlerim

Oynadığı filmler

2005 - Döngel Kârhanesi

2005 - O Şimdi Mahkum

2007 - Beyaz Melek

2007 - Geçerken Uğradım

2007 - Zeynep'in Sekiz Günü

2008 - Usta

2009 - Ay Lav Yu

2011 - Mavi Pansiyon

2011 - Merhaba

2016 - The 6th Degree

2019 - Peril of a Godsend

2020 - Hatıra Fotoğrafı

Aldığı ödüller

42. Altın Portakal Film Festivali (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): kazandı.

11. Sadri Alışık Ödülleri (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): aday gösterildi.

1. Yeşilçam Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu) : aday gösterildi.

40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu): aday gösterildi.

19. Ankara Uluslararası Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu): kazandı.

New York Üniversitesi Tisch-First Run Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu) : kazandı.

World Consumer Academy (Dünya Kalite Zirvesi) (Yılın En Kaliteli Oyuncusu) :kazandı.

The Warren Tiyatrosu Newcomer Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu): aday gösterildi.

Moon Life Ödülü (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ) : kazandı.

The Best of Time 2022 Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu) : kazandı.