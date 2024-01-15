Kardeşlerim dizisinin Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy kimdir?
Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in 13 Ocak cumartesi günü 112. bölümü yayınladı. Son bölümde Şengül karakterini oynayan Fadik Sevin Atasoy diziye ölerek veda etti. Ünlü oyuncu birçok önemli dizi ve filmde rol aldı. Peki, Fadik Sevin Atasoy kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı? Hangi ödülleri aldı? İşte detaylar…
Fadik Sevin Atasoy kimdir?
Fadik Sevin Atasoy, Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yazardır. 1 Ekim 1975'te Ankara'da doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan babası Sönmez Atasoy Erzincanlı, annesi Emel Göksu Gürcü göçmenidir. Annesinin başka bir evliliğinden, bir bale sanatçısı olan Eren Keleş adında bir kardeşi bulunmaktadır. Fadik ismini babasının, o doğduğu sırada sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan almıştır. Küçüklüğünden beri radyoda ve TRT'de birçok çocuk programında yer almıştır.
1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı.[9] İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir.
2000 yılından itibaren çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. 2011 yılında babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşti. Orada, RedCase adında bir yapım şirketi kurdu, daha sonra yapım şirketi RedCase olan, birçok ülkede oynadığı ve başarılar elde ettiği MUSE oyununu yazdı. Birkaç Hollywood projesinde de rol aldı. Hem dizi hem de filmlerdeki rollerinden birçok ödül kazanmıştır. Şu anda çeşitli projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Oynadığı diziler
2000 - Bizim Evin Halleri
2003 - Serseri Aşıklar
2004 - Ah Be İstanbul
2004 - Kısmet
2006 - Sev Kardeşim
2007 - Ayrılık
2007-2008 - Dudaktan Kalbe
2008 - Son Bahar
2009 - Avrupa Yakası
2009 - Aynadaki Düşman
2009 - Ah Kalbim
2021-2023 - Kardeşlerim
Oynadığı filmler
2005 - Döngel Kârhanesi
2005 - O Şimdi Mahkum
2007 - Beyaz Melek
2007 - Geçerken Uğradım
2007 - Zeynep'in Sekiz Günü
2008 - Usta
2009 - Ay Lav Yu
2011 - Mavi Pansiyon
2011 - Merhaba
2016 - The 6th Degree
2019 - Peril of a Godsend
2020 - Hatıra Fotoğrafı
Aldığı ödüller
42. Altın Portakal Film Festivali (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): kazandı.
11. Sadri Alışık Ödülleri (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): aday gösterildi.
1. Yeşilçam Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu) : aday gösterildi.
40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu): aday gösterildi.
19. Ankara Uluslararası Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu): kazandı.
New York Üniversitesi Tisch-First Run Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu) : kazandı.
World Consumer Academy (Dünya Kalite Zirvesi) (Yılın En Kaliteli Oyuncusu) :kazandı.
The Warren Tiyatrosu Newcomer Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu): aday gösterildi.
Moon Life Ödülü (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ) : kazandı.
The Best of Time 2022 Ödülleri (En İyi Kadın Oyuncu) : kazandı.