Kopuk dizi kadrosunda kimler var? Kopuk dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu

Kopuk, Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya ve Beren Gökyıldız gibi isimlerin başrollerini paylaştığı yeni dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu. 27 Ocak cumartesi Kopuk dizisi sizlerle buluşuyor. Kopuk dizi kadrosu ve konusu hakkında detaylar...

Kopuk dizisinin konusu

Ferhan rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder. Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır. Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde’nin babası ile mücadele ederken, avukat Orhan’ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek ile kesişir.

Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmek hala mümkün…Kopuk… çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikayesi…

Kopuk dizisi ne zaman başlayacak?



Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kopuk dizisi, 27 Ocak cumartesi başlıyor.

Kopuk dizisinin kadrosu

-Kaan Yıldırım

-Biran Damla Yılmaz

-Seray Kaya

-Sarp Akkaya

-Beren Gökyıldız

-Edip Tepeli

-Engin Alkan

-Kadir Çermik

-Melisa Doğu

-Sahra Şaş

-Mustafa Açılan

-Evliya Aykan

-Merve Çağıran

-Cem Söküt

-Atakan Yarımdünya

-Güneş Hayat