Kore Yarımadası, II.Dünya Savaşı'nın hemen ardından iki ye ayrılarak iki ülke kuruldu. Bu ülkeler Kuzey Kore ve Güney Kore ülkeleridir. Peki Kuzey Kore ve Güney Kore farklı yerler mi, aralarında ne gibi farklar var işte o merak edilen soruların detayları...

Kore Yarımadası, II.Dünya Savaşı'nın hemen ardından, 38.paralel sınır olacak biçimde ayrılmıstır. Siyasi, ekonomik ve idari olarak birbirlerinden tamamen farklı sistemlere sahip iki ülke kurulmuştur.

Kuzey Kore,Kim hanedanı tarafından yönetilen tek partili totaliter bir devlettir. Güney Kore, 1987'de doğrudan seçimlerin yapıldığı demokratikleşmeye kadar bir dizi askeri diktatörlük tarafından yönetiliyordu. Her iki ülke de tüm Kore yarımadasını ve uzaktaki adaları talep ediyor.

-Kuzey Kore tek partili totaliter bir devlet iken, Güney Kore demokratik bir cumhuriyet devletidir.

-Kuzey Kore dünyanın en fakir ülkelerinden biri , Güney Kore ise fakir ve gelişmekte olan bir ülke iken Han Nehri Mucizesi ile yaşadığı büyük ekonomik kalkınma ile gelişmiş yüksek gelirli bir ülke haline geldi.

-Güney Korelilerin boyu, Kuzey Korelilerden daha uzundur. Kuzey Kore'de erkerlerin boy ortalaması 165 cm iken Güney Kore'de 170 cm dir. Kuzey Kore'de kadınların boy ortalaması 154 cm iken Güney Kore'de 157 cm dir. Bu durumun, Güney Koreliler Kuzey Kore’dekilerden daha iyi beslenebiliyor, çünkü ekonomileri daha iyi. Bu da çocukluk yaşlarından başlamak üzere güneylilerin daha iyi gelişmesini sağlıyor.

-Güney Korelilerin ortalama yaşam süreleri, Kuzey Kore’deki insanlardan daha fazladır. Sebebi ise Kuzey Korenin kötü yaşam koşulları, yetersiz beslenme, çalışma şartlarının kötülüğü, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması dır. Bu şartlar Kuzey Korelilerin, Güney Kore’dekilerden daha kısa yaşamakarına neden oluyor.