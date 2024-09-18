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Mahfi Hoca’dan tasarruf ve devlete bakış açısı dersi

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, tasarrufta gelir gider dengesine yönelik yaptığı açıklamayla önemli bir ders verirken, kamuda da tasarrufa ve devlete yönelik önemli bir anısını paylaştı.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca’dan tasarruf ve devlete bakış açısı dersi
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Katıldığı CNBC-e yayınında Mahfi Eğilmez, Servet Yıldırım ile diyaloğunda önemli bir tasarruf söyleminde bulundu.

Yıldırım, Eğilmez’e “Sürdüremeyeceğim zevkleri üstlenmiyorum” sözünü hatırlatırken, yazlık ev örneğini verdi. Ünlü iktisatçı Eğilmez de bunun için ders niteliğinde şu cevabı verdi:

“Gelirini kontrol edemiyorsan giderini kontrol edeceksin. Başka çaren yok. Çünkü gelirimizi kendimiz belirleyemiyoruz büyük ölçüde”

Kamuda Mahfi Eğilmez’in makam aracı

Yıldırım’ın kamuda görev aldığı ve Hazine Müsteşarlığı da yaptığı dönemi hatırlatarak, makam aracında daha alt model tercih etmesini hatırlattığı Eğilmez şunları söyledi:

“O kendimden ziyade devlete bakış açımla ilgiliydi benim. Gereksiz bir harcama. Önemli olan seni getirip götürecek doğru dürüst bir araba olması.”

 

 

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