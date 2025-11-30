Maksut Aşkar kimdir, Michelin Yıldız’ı Maksut Aşkar’ın hayatı ve kariyeri

Türk mutfağını modern dokunuşlarla dünyaya tanıtan ve Michelin yıldızıyla başarısını tescilleyen ünlü şef Maksut Aşkar, gastronomi dünyasında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan isimlerden biri.

Kısa süre önce TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye’de jüri koltuğuna da oturan Aşkar, hem Türkiye’de hem de dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

1976 yılında İskenderun’da doğan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik eğitimi aldığı 9 yıl boyunca mutfak alanında da kendini geliştirdi. Öğrencilik döneminde Q Jazz Club ve Emporio Armani Cafe gibi işletmelerde çalışarak deneyim kazandı. Mezuniyetinin ardından Nupera adlı çok mekânlı yiyecek-içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Daha sonra Hillside City Club’larda kendi işletmesinin yöneticiliğini üstlendi.

KARİYERİ

Lezzet tasarlama tutkusunu farklı projelerle ortaya koyan Aşkar, sergilerle gastronomiyi buluşturdu ve birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı yaptı. Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel gibi işletmelere özel menüler tasarladı. 2007-2009 yılları arasında Multi, 2009-2012 yılları arasında ise LilBitz restoranlarıyla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında deneyimlerini paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde ders vermektedir.

ÖDÜL VE BAŞARILARI

-2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi” seçildi.

-2015 yılında Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde “Le Proche” ödülünü aldı.

-24 Kitchen’da Lezzet Sanatı ve Maksut’un Neolokal Mutfağı programlarında yer aldı.

-2023 yılında Neolokal Restoranı, Michelin Guide İstanbul listesinde 1 Michelin Yıldızı aldı.

Son olarak vizyon açısından Aşkar, lezzetin tüm duyulara hitap eden bir sanat olduğunu savunur. Hem müşterileri hem de meslektaşları için rol model olan şef, gençlere ilham vermeye devam etmektedir. Modern Türk mutfağını dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden Maksut Aşkar, gastronomi alanında Türkiye’nin en önemli temsilcilerinden biridir.