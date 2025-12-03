Masterchef 3 ceket kimin oldu (2 Aralık 2025)? Masterchef bu akşam kim elendi? soruları araştırılıyor. Reyting rekortmeni yemek yarışması Masterchef’te üçüncü ceketi kimin kazandığı merak ediliyor.

MASTERCHEF 3 CEKET KİMİN OLDU (2 ARALIK 2025)?

MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın 3. şef ceketini Özkan kazandı.

Ceketler şu şekilde:

1- Çağatay

2- Sezer

3- Özkan

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale doğru ilerlerken, 2 Aralık akşamı üçüncü şef ceketinin sahibi belli oldu. Daha önce Çağatay ve Sezer'in ilk iki ceketi kazanmasının ardından, kalan yarışmacılar üçüncü ceketi almak için kıyasıya bir yaratıcılık ve teknik ustalık mücadelesi verdi.

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef'te Ayla elenen son yarışmacı oldu.

Şeflerin belirlediği özel konseptteki yaratıcı tabakları hazırlayan yarışmacılar arasında, gecenin sonunda en yüksek puanı toplayan isim Özkan oldu. Özkan, yüksek teknik becerisi, tabaktaki uyumu ve güçlü lezzet profiliyle şeflerden tam not alarak MasterChef 2025'in üçüncü ceketi giymeye hak kazandı ve bu başarıyla finale giden yolda önemli bir avantaj elde etti.

Artık sadece bir ceket kalırken, yarışmacılar son ceketi almak ve adlarını finale yazdırmak için mutfaktaki rekabeti zirveye taşıyor.