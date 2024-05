Maymunlar Cehennemi rekor kırdı! 22.2 milyon dolarlık hasılat elde etti

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) ilk gösteriminde tahmini olarak 52 milyon ila 56 milyon dolar arasında bir hasılat elde edeceği öngörülüyor. Bu, serinin son üç filmiyle hemen hemen aynı başarıyı sürdürüyor.

2014 yapımı serinin ikinci filmi "Dawn of the Planet of the Apes", hafta sonu açılış rekorunu 72 milyon dolarla elinde tutuyor. Ardından, sırasıyla 56.2 milyon dolarlık açılışıyla "War for the Planet of the Apes" ve 54.8 milyon dolarlık açılışıyla "Rise of the Planet of the Apes" geliyor.

Eleştirmen ve izleyicilerden karışık tepkiler aldı

"Krallık" eleştirmenlerden ve izleyicilerden karışık tepkiler aldı, Rotten Tomatoes'da %80 ve CinemaScore'da "B" notu aldı.

The Maze Runner üçlemesiyle tanınan Wes Ball'ın yönetmen koltuğuna oturduğu bu yeni film bir üçlemeyi başlatıyor.

Filmin konusu

"War for the Planet of the Apes "ten 300 yıl sonra geçen filmde, konuşan primatlar (insansı maymunlar) artık dünyayı tamamen ele geçirmiştir. İnsan grupları kenar mahallelerde yaşamaktadır.

Başrolde Noa (Owen Teague tarafından canlandırılan) adlı kahraman bir şempanze yer alıyor. Ailesini insan silahları arayan despot bir hükümdar olan Proximus Caesar'ın (Kevin Durand) pençelerinden kurtarmak için klanın dışına çıkmak zorundadır.

Yol boyunca Noa, insanların hayatta kalması için çok önemli olabilecek Mae (Freya Allan) adında genç bir kadınla karşılaşır.