NASA’dan çığır açan keşif: İlk kez bir asteroitte triptofan bulundu

NASA'nın OSIRIS-REx göreviyle 2020'de Bennu asteroitinden topladığı örneklerin detaylı analizinde bilim dünyasını şaşırtan yeni bir bulgu ortaya çıktı.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar, daha önce hiçbir asteroitte tespit edilmeyen kompleks bir aminoasit olan triptofanın izlerine Bennu numunelerinde rastladı. Bu bulgu, yaşamın yapıtaşlarının Dünya'ya göktaşlarıyla gelmiş olabileceği teorisini güçlendiriyor.

Bennu'daki aminoasit sayısı 15'e yükseldi

Yeni analizle Bennu'daki aminoasit sayısı 15'e çıktı. Daha önce Bennu örneklerinde, canlıların protein sentezinde ihtiyaç duyduğu 20 aminoasidin 14'ü ve DNA ile RNA'nın genetik kodunu oluşturan beş nükleobaz bulunmuştu.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde astro-kimyager José Aponte, PNAS dergisinde yayınlanan çalışmayla ilgili olarak "Triptofan oldukça karmaşık bir aminoasittir. İlk kez uzaydan gelen bir örnekte görülmesi büyük bir keşif. Bu maddelerin Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinde doğal olarak üretildiğini bilmek, yaşamın başlangıcını anlamamızı kolaylaştırıyor" dedi.

Asteroitin milyarlarca yıllık yolculuğu

Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluşan Güneş Sistemi'nin erken döneminin kimyasal yapısını neredeyse hiç bozulmadan koruyan Bennu'nun Jüpiter ve Mars arasındaki ana asteroit kuşağındaki büyük bir cisimden 2 milyar ila 700 milyon yıl önce ayrılmış bir parça olabileceği düşünülüyor.

Bennu'da şimdiye kadar aminoasit oluşumuna katkı sağlayan amonyak, çeşitli mineral türleri ve organik molekül öncülleri gibi kritik bileşenler bulunmuştu.

Bennu, atmosfere girişleri sırasında yüksek ısıdan dolayı bozulmalara uğrayan meteorlardan farklı olması nedeniyle "bozulmamış bir zaman kapsülü" olarak görülüyor.