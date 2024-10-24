Ömer Öcalan kim, Abdullah Öcalan’ın neyi oluyor? Ömer Öcalan milletvekili mi?

Türkiye son birkaç gündür, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla çalkalanıyor. MHP liderinin PKK lideri Öcalan’ı meclise davet etmesi ülkede geniş yankı uyandırırken, hemen akabinde TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısı da ortalığı karıştıran bir başka neden. Öte yandan Ömer Öcalan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesi de gündemi çalkalayan bir başka konu. Peki Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan’ın neyi oluyor?

Sosyal medya platformu X’ten paylaşımda bulunan Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı cezaevinde ziyaret ettiğini, gelişmeleri anlatarak olumlu bir geri dönüş aldığına dair açıklamalarda bulundu. Ömer Öcalan, Bahçeli’nin söylemleri üzerine Abdullah Öcalan’la görüşmesini X’ten şöyle paylaştı:

‘’23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.

Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.”

Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.’’

ÖMER ÖCALAN KİMDİR?

Kürt kökenli Ömer Öcalan, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde Mehmet ve Fehime Öcalan'ın çocuğu olarak doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini yürüttü. Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’IN yeğenidir. 23 Ekim’de Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan’ı yıllar sonra ilk kez ziyaret etti.

MİLLETVEKİLİ Mİ?

Evet. Ömer Öcalan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili'dir.