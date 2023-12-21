Rus milyarder İstanbul'da garsonları ihya etti: 175 bin lira bahşiş bıraktı

12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Roman Abramoviç, önceki akşam Anadolu Hisarı'nda bir restoranda akşam yemeği yedi. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden Abramoviç'i, Şef Ömer Ataysin ağırladı.

Sabah'ın haberine göre; Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen milyarder ve arkadaşları, restoranda uzun süre sohbet etti. Abramoviç, yaklaşık üç saat kaldığı restorana 85 bin TL hesap öderken, kendisine hizmet veren garsonlara ise 175 bin lira bahşiş bıraktı.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.

Abramoviç'in serveti ne kadar?

2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle Roman Abramovic; dünyanın 120. en zengin kişisi, Rusya'nın en zengin 11. kişisi, İsrail'in 2. en zengin kişisi, Portekiz'in en zengin kişisi.

2006 yılında Antalya'nın Kundu bölgesinde beş yıldızlı bir otel ve İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çiftlikköy bölgesindeki Kum Beach'i satın aldı.

2020 yılında Norveçli ressam Edvard Munch'un insanın varoluşsal ızdıraplarını anlattığı 'Çığlık' adlı tablosunu 120 milyon dolara satı aldı.

Abramoviç'in Türkiye'nin birçok bölgesinde mülkleri de bulunuyor.