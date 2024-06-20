Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor.

Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.

Vatandaşlar, serinlemek için her yolu denediklerini söyledi.