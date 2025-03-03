Sapanca Gölü Serenity Koridoru projesi ihaleye çıkıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapana Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru projesiyle, vatandaşların Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasını izleyebileceği, göl kenarında yürüyüşler yapıp, bisiklet sürebildiği alanlar oluşturacaklarını söyledi.

Alemdar, 1 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve göl seyir alanlarının yer alacağı projenin Sapanca Gölü’ne hiçbir zarar gelmeyecek şekilde düzenlendiğini belirterek, Göl Park ile SASKİ Göl Tesisleri arasında planlanan proje tamamlandığında şehirde yeni bir nefes alanı oluşturulacağını ifade etti.

Alemdar şu bilgileri verdi: “Sapanca Gölünü hem koruyacak hem de vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Bu anlamda Sapanca Gölü’nün Serdivan’a bakan kısmında yeni rekreasyon alanı oluşturuyoruz. Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru projesiyle şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Sapanca Gölü’nün etrafını vatandaşımızın kullanımına açacağız. Projemiz hazır. 10 Mart Pazartesi günü ihalesine çıkıyoruz.”