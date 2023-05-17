Satürn'ün ikonik halkalarının gizemi çözüldü

Yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları Güneş’ten en uzak altıncı gezegen olan Satürn'ün ikonik halkalarını inceledi.

Satürn'ün halka sistemi için yeni bir yaş tahminine ulaşmaya çalışan araştırmacılar, bu toz ve buzlu kaya tabakasının ne kadar zamanda toplandığını belirlemeye çalıştılar. Elde edilen sonuçlar son derece şaşırtıcı olsa da nihayet bu halkaların ne zaman oluştuğu sorusu cevaplanmış oldu.

Verileri inceleyen bilim insanları, Güneş sisteminin en etkileyici ve ünlü halka sisteminin 400 milyon yıldan daha eski olmadığını belirledi.

Bu bilgilere göre Satürn'ün halkalarının oluşumu muhtemelen 240 milyon önce dinozorlar Dünya'da dolaşırken şekilleniyordu.

Boulder Üniversitesi'nden fizikçi Sascha Kempf ve ekibi, NASA'nın artık emekli olan Cassini uzay aracının topladığı 13 yıllık verileri analiz etti.

Kempf yaptığı açıklamada "Halkaları evinizdeki halı gibi düşünün. Eğer temiz bir halı serdiyseniz, sadece beklemeniz gerekir. Toz halınızın üzerine yerleşecektir. Aynı şey halkalar için de geçerlidir." dedi.

Satürn'ün halkalarındaki toz birikiminin ölçümlerini kullanan araştırmacılar, yapıların her yıl bu malzemenin metrekare başına bir gramdan daha azını biriktirdiğini tahmin ettiler.

Halkalar gaz devinin çekim gücü nedeniyle gezegenin içine doğru çekiliyor ancak gökbilimciler, halkaların daha ne kadar zamanları olduğundan tam olarak emin değiller. Tahminlere göre 15 ila 400 milyon yıl içinde halkalar yok olacak.