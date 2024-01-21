Survivor Yağmur Banda kimdir? Hangi yarışmalara katıldı?

Survivor All Star 2024’te Seda Aktuğlu’nun adaya veda etmesi ile kadrolara yedek yarışmacılar dahil oldu. Mavi takım kadrosuna Aysu Keskin ve kırmızı takıma Yağmur Banda dahil oldu. Peki, Survivor Yağmur Banda kimdir? İşte detaylar…

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Yağmur’un Tekvando Türkiye şampiyonluğu var. 2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda’nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var.

1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir. Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır. Şimdilerde ise Survivor All Star 2024 kırmızı takıma yedeklerden katıldı.