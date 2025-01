The Last of Us 2. sezon ne zaman ve hangi platformda yayınlanacak: Yeni fragman geldi!

Popüler oyundan diziye uyarlanan The Last of Us, ilk sezonuyla izleyenler tarafından büyük hayranlık toplamıştı. Kıyamet sonrası bir hayatı anlatan ve iddialı oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin, ikinci sezonu uzun süredir bekleniyor.

Peki The Last of US ikinci sezon ne zaman, çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu mu? İşte merak ettiğiniz her şey!

Aksiyon dolu dizinin ikinci sezonu için yakın zamanda yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda diyaloglara yer verilmese de, dizinin aksiyonuna dair merak edilen pek çok detay gözler önüne serildi.

Kaitlyn Dever, ikinci sezon fragmanında da görüldüğü üzere Abby karakterine can verecek.

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

Resmi olarak bir duyuru yapılmasa da, Forbes ve önde gelen kaynaklara göre The Last of Us 2. sezon, Nisan ayında izleyicilerle buluşacak.

Öyle ki dizinin yeni sezonunun, The White Lotus'un üçüncü sezon serisinin sonuna doğru çıkması bekleniyor. Bu dizi 16 Şubat’ta prömiyerini yapmaya hazırlanırken, kaynaklar ise Last of Us 2. sezonun 13 Nisan’da yayınlanacağını iddia etti.

THE LAST OF US HANGİ PLATFORMDA

İlk sezonda olduğu gibi yayınlandığı platform da aynı kalacak. Aksiyon dolu bu dizi, HBO platformunda ikinci sezonuyla bir kez daha karşımıza çıkacak. Bu ücretli platforma dilerseniz abone olabilirsiniz.

Ayrıca dizinin ikinci sezon fragmanını da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

İlk sezonda Anna Torv Nick Offerman, Murray Bartlett , Melanie Lynskey , Keivonn Montreal Woodard ve Lamar Johnson gibi unutulmaz performanslar sergileyen pek çok inanılmaz konuk yıldız yer alırken, önümüzdeki sezonda video oyunlarından çok daha büyük karakterler yer alacak.