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Ünlü oyuncu Andrew Garfield'dan Nusret'e sert sözler: 'O adamdan nefret ediyorum'

'İnanılmaz Örümcek Adam' filminin başrol oyuncusu Andrew Garfield, verdiği son röportajda Nusret Gökçe'ye yönelik bir açıklamada bulundu. Hollywood yıldızı, en abartılmış mekanın Nusret'inki olduğunu söyleyerek "O adamdan gerçekten nefret ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Andrew Garfield'dan Nusret'e sert sözler: 'O adamdan nefret ediyorum'
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Dünyaca ünlü İngiliz-Amerikalı oyuncu Andrew Garfield, son röportajında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki en abartılmış mekanın hangisi olduğu sorusu yöneltilen Andrew Garfield, Türk işletmeci Nusret Gökçe'nin mekanının adını verdi.

Ünlü oyuncu, "Salt Bae adam (Nusret Gökçe). Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama ona karşı içtenlikle nefret duyuyorum" dedi.

Sosyal medyada yankı buldu

Garfield'ın açıklaması hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından çok fazla yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. X platformunda bir "Nusret" tartışması başladı.

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