  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül: Birinci oldu
Takip Et

Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül: Birinci oldu

İspanya’da bu yıl 34'ncüsü düzenlenen Uluslararası Leylek konulu fotoğraf yarışmasında Alper Tüydeş’in çektiği ‘Yaren Leylek’ adlı fotoğraf birinci seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül: Birinci oldu
Takip Et

İspanya’nın köklü organizasyonlarından olan ve Malpartida şehrinde geleneksel olarak düzenlenen leylek haftasında gerçekleştirilecek yarışma ödül töreni her yıl uluslararası bir çok yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in 4 yıl önce çektiği Uluabat Gölü’nde çektiği balıkçı Adem Yılmaz ile meşhur Yaren leyleğin fotoğrafı birinci seçildi. 152 fotoğrafçının katıldığı yarışmada Tüydeş’in fotoğrafları daha önce 3 kez sergilenmeye hak kazanmıştı.

Yarışmayla ilgili organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada; ‘Türkiye'den Alper Tüydeş'in 'Leylek Yaren' adlı eserinin, 34. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Birincilik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Türkiye'de çekilen fotoğrafta Adem Yılmaz ile her yıl aynı yere gelip beslenmek için balıkçının teknesine çıkan 'Yaren' adlı leylek arasındaki 14 yılı aşkın sıra dışı dostluk görülüyor. Yarışmada ödül kazanan fotoğrafın sahibi Alper Tüydeş, Avrupa leylek köyleri ağıyla sıkı bağları olan tanınmış bir doğa fotoğrafçısı’ ifadeleriyle duyuruldu.

Yaşam
"2030’dan sonra su fakiri ülkeler arasında yer alacağız"
"2030’dan sonra su fakiri ülkeler arasında yer alacağız"
ETKİNLİK-SEN’den “düğünlerdeki yüzde 20 KDV yüzde 10’a düşürülsün” çağrısı
ETKİNLİK-SEN’den “düğünlerdeki yüzde 20 KDV yüzde 10’a düşürülsün” çağrısı
ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
Zenginleştikçe bilgelik azalıyor!
Zenginleştikçe bilgelik azalıyor!
Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi: 'Wanda çığlık atıp ağladı, Icardi kaçtı'
Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi: 'Wanda çığlık atıp ağladı, Icardi kaçtı'
"Böylesini hiç görmedik" deyip anlattı! Yaren leylek öldü mü, neden gelmedi? Alper Tüydeş saat verdi
"Böylesini hiç görmedik" deyip anlattı! Yaren leylek öldü mü, neden gelmedi? Alper Tüydeş saat verdi