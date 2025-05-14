Nuh'un Gemisi'nin sırrı Ağrı Dağı'nda mı? İlk kanıta ulaşıldı

Dünyanın her yerinden araştırmacılar Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını arıyor.

İncil'e göre bu devasa gemi, 4 bin 300 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığı ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtarmıştı.

Araştırma sahasında heyecanlandıran keşif

Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu'nda çalışan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgeler olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı.

Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit etti.

İncil'deki tarifiyle uyuşuyor

Taramalar ayrıca, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil'deki anlatımla uyuşan, yerin altındaki üç katmanı da görüntüledi.

Şimdiye kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar uzanan açısal yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir.

İçinde yürünebilecek kadar büyük bir tünel var

Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi.

Oluşumun ucundan ortasına doğru bir tünel uzandığı ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu da aktarıldı.

İçerideki potasyum seviyeleri de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek.

Ağrı Dağı'nda geçmişin izleri

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nın sadece 29 kilometre güneyinde bulunan Durupınar Formasyonu, modern dünya tarafından yalnızca bir asırdan az bir süredir biliniyor.

Yerel raporlara göre, Mayıs 1948'deki şiddetli yağmurlar ve depremler çevredeki çamuru yıkayarak gizemli oluşumu ortaya çıkardı. Daha sonra bir çoban tarafından keşfedildi.

İncil Ağrı Dağı'nı işaret ediyor

İncil'de, Nuh'un Gemisi'nin, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük bir tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı'na oturduğu belirtiliyor.

İlginç olan, oluşumun, geminin şekli ve boyutlarıyla uyuşan bir zirve yakınında yer alması. İncil ölçülerine göre gemi yaklaşık 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğindeydi.

Geminin Ağrı Dağı'na oturduğu fikri ise uzun zamandır tartışılıyor.