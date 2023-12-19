Yönetmen Zeki Demirkubuz'dan yeni filmi Hayat'ı eleştirenlere küfürlü yanıt

Sosyal medya platformu X’te bazı kullanıcılar, yönetmen Zeki Demirkubuz'u meslektaşı Nuri Bilge Ceylan ile karşılaştırdı ve yeni filmi "Hayat" hakkında olumsuz eleştirilerde bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı Demirkubuz’un filmiyle ilgili şunları söyledi:

"Bir kez daha NBC ile Zeki'yi kıyaslamamam gerektiğini anladım. Bu film, Kuru Otlar Üstüne'nin yanına bile yaklaşamaz. Tam bir hayal kırıklığı, finali göz kanatıcı, yine fatura kadına kesiliyor karakterler tek boyutlu... Demirkubuz'un en kötüsü...."

Demirkubuz ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak şöyle yanıt verdi:

"Kardeş, sen oradan devam et ama konunun kuruyla suluyla ne ilgisi var? Bunca yıldan sonra benim hala kadın sorununa çözüm bulmak için film yaptığımı sanıyorsun? Hem bu cinsiyet meselesini bize bu kadar dayatan yeni liberal y…k ve çıkarcı d………n sıkılmadınız mı artık!"

Bir başka sosyal medya kullanıcısına ise "Siz ürettiğiniz bir eser ile tüm izleyicilerden onay almayı mı bekliyordunuz? Titriniz ortada iken neden böyle eleştirilere kulak asıyorsunuz? Kendinizi böyle şeylerle yıpratmayın" paylaşımında bulundu.

Yönetmen ise bu paylaşıma yanıtında, “Beklemiyorum. Her yazılana cevap verme, tweet atma meraklısı da değilim, sadece futbol sevgim yüzünden böyle ortalara dayanamıyor ve "Yeraltı" filminden beri benimle uğraşan, alçakça kampanyalar yapan d……….a artık katlanamıyorum” ifadelerine yer verdi.