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A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı. Milli takım ilk maçında Hollanda’yı 3-2 mağlup etmişti.

Set sonuçları

1. set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)

2. set sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)

3. set sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)

4. set sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.

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