A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı. Milli takım ilk maçında Hollanda’yı 3-2 mağlup etmişti.
Set sonuçları
1. set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)
2. set sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)
3. set sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)
4. set sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.
.