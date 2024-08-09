  1. Ekonomim
  2. Olimpiyat 2024
  3. Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Takip Et

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo boksta finale çıkan Hatice Akbaş, Çinli boksör Yuan Chang'a karşı 5-0'lık skorla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Takip Et

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo boksta finale çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen final müsabakasında Çinli boksör Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan sporcu oldu.

Oyunların ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. 

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im'i 3-2'lik skorla geçerek finale yükselme başarısı göstermişti.

Filenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadıFilenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadıOlimpiyat 2024

 

TFF’den Yargıtay açıklamasıTFF’den Yargıtay açıklamasıSpor

 

Olimpiyat 2024
Filenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadı
Filenin Sultanları, Paris 2024'te finale kalamadı
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya
Milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek finalde
Milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak
Paris Olimpiyatları'nda Çin'i yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde
Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te 5'inci oldu
Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te 5'inci oldu