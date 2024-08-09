Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo boksta finale çıkan Hatice Akbaş, Çinli boksör Yuan Chang'a karşı 5-0'lık skorla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo boksta finale çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen final müsabakasında Çinli boksör Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Bu sonuçla Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan sporcu oldu.
Oyunların ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti.
Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im'i 3-2'lik skorla geçerek finale yükselme başarısı göstermişti.