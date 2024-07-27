Olimpiyat madalyası saf altın mı?

2024 Paris Yaz Olimpiyatları, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun katılımıyla, olimpiyatlar tarihinde bir ilk olarak stat dışında görkemli bir açılışla başladı.

Türkiye’den olimpiyat oyunlarına 102 sporcu katılırken, altın madalya beklentileri de güçlü oldu.

Olimpiyat altın madalyası için yarışacak sporcuların aldıkları ödüllerde ne kadar saf altın bulunuyor?

Her madalya eşit içerikle üretiliyor

Kitco News'in haberine göre, her olimpiyat madalyası yapıldığı yıl ve ülkeye göre tasarımlarla sunulurken, komitenin belirlediği altın, gümüş ve bronz oranları ise sabit kalıyor.

2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında madalya tasarımlarını LVMH kuyumcusu Chaumet yaparken, 1900 yılında inşa edilen Eyfel Kulesi'nin orijinal bir parçası da madalyada yer aldı. Eyfel Kulesi’nin madalyadaki parçası, Fransa'nın altıgen sembolünde tasarlandı.

Her ödüldeki metal oranı tüm Olimpiyat madalyalarında sabit kalırken, tüm tasarımlarda benzersiz unsurlar yer alıyor.

2024 madalyalarının diğer tarafında, 1896'da Olimpiyat Oyunları'nın yeniden canlandırmak adına Panathenaic Stadyumu'ndan çıkan zafer tanrıçası Athena Nike yer alıyor. Bu tasarım, 2004 yılından bu yana tüm madalyalarda standart bir özellik oldu.

Paralimpik madalyaların, diğer tarafında Eyfel Kulesi'nin aşağıdan bakıldığında görülen şekilde temsili yer alırken, görme engelliler için de Fransız mucit Louis Braille alfabesiyle yazılmış 'Paris' ve '2024' bulunuyor.

Altın madalyanın içinde kaç gram altın var?

Benzersiz tasarımlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen sabit özelliklere göre üretiliyor.

Olimpiyat kurallarına uygun olarak, altın madalyanın içinde sadece altı gram saf altın bulunuyor. Altın madalya 529 gram ağırlığında ve yüzde 92,5’i gümüşten oluşuyor. Madalyanın yüzde 1,34'ü altın, yüzde 6,2’si de bakır oluyor.

Tamamı saf altın olsaydı değeri 45 bin doları bulacak olan altın madalyanın değeri yaklaşık 1.000 dolar oluyor.

Gümüş madalyada da aynı şekilde yüzde 92,5 gümüş bulunurken, ağırlığı 525 gram ve yüzde 7,5’i de bakır oluyor.

Üçüncülük ödülü olan bronz madalyanın ağırlığı 455 gram ve yüzde 97’si bakır, yüzde 2,5’i çinko ve yüzde 0,5’i de kalaydan oluşuyor.

Tüm madalyaların çağı 85 milimetre, kalınlığı 9,2 milimetre olarak üretiliyor.

2024 Paris Olimpiyatları için tahmini 5.084 madalya üretilirken, bunların yaklaşık 2.600'ü olimpiyatlar, 2.400'ü de paralimpik oyunları için üretildi.