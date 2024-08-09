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Olimpiyat rekoru kırdı: 40 yıl sonra gelen altın madalya

Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm erkekler cirit atmada altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyat rekoru kıran Nadeem, ülkesine de 40 yıl sonra altın madalyayı kazandırdı.

Haber Merkezi
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Olimpiyat rekoru kırdı: 40 yıl sonra gelen altın madalya
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Stade de France'ta yapılan atletizm erkekler cirit atmanın finallerinde Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem tarihi bir başarıya imza attı. Nadeem, 92.97'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Pakistanlı 27 yaşındaki sporcu, tarihi başarısıyla Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu da kırmış oldu.

"Gün benim günümdü"

Nadeem, başarısıyla 40 yıl sonra altın madalyayı ülkesine kazandırmış oldu. Başarısının ardından yaptığı açıklamada Nadeem, "Gün benim günümdü. Daha uzak bir mesafeye atabilirdim" dedi.

Olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Nadeem’in performansını canlı olarak izledi. Şerif, sporcunun başarısının ardından Pakistan ulusunu yürekten kutladığını söyledi. Nadeem'in olağanüstü başarısını öven Şerif, "Sadece altın madalya kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni bir olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti." dedi.

Bu disiplinde Hint sporcu Neeraj Chopra 89.45'le gümüş, Grenadalı Anderson Peters 88.54'le bronz madalya elde etti.

 

 

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