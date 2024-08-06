Paris Olimpiyatları'nda Çin'i yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i 3 - 2 ile geçti ve yarı finale kaldı.
Filenin Sultanları son seti 15-12 alarak yarı finale yükseldi
Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin aldı. İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.
Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi. Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.
Olimpiyat 2024