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2.000 çıngıraklı yılanın bulunduğu devasa in viral oldu! Kış uykusundan uyandılar

Colorado'daki 2.000 çıngıraklı yılanın bulunduğu viral 'mega in'den çıngıraklı yılanlar çıktı.

Haber Merkezi
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2.000 çıngıraklı yılanın bulunduğu devasa in viral oldu! Kış uykusundan uyandılar
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Colorado'daki gizli bir bölgede binlerce çıngıraklı yılanın bulunduğu devasa in görüntülendi. Kısa sürede viral görüntülerde mega yuvadan çıngıraklı yılanların kış uykusundan uyandığı anlar yer alıyor. 

Yılan inine web kamerası kuruldu

Araştırmacıların ve doğa meraklıların yılanların uyanışına şahitlik edebilmesi için yılan inine web kamerası konuldu. Düzinelerce çıngıraklı yılan birbirlerinin üzerinden sürünerek ve kayaların üzerinden kaydıkları anlar ilgi topladı. 

Özel bir arazide yer alıyor

Kuzey Colorado'daki özel arazideki ücra alan, yılanların ısınabildiği ve yırtıcılardan saklanabildiği kaya yarıklarıyla dolu bir yamaçta yer alıyor.

California Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde Project RattleCam araştırmasına liderlik eden biyoloji profesörü Emily Taylor "Bu çıngıraklı yılanlar için çok büyük bir in. Bildiğimiz en büyüklerinden biri," dedi. 

Yılan yuvasının yeri gizli tutuluyor

Cal Poly araştırmacıları, Kaliforniya'daki bir çıngıraklı yılan yuvasına kurdukları önceki bir web kamerasından edindikleri bilgilerle çalışıyorlar. Yuvaya Web kamerası Mayıs ayında kuruldu. Taylor, Colorado'daki tam konumun yılan severlerin veya nefret edenlerin yılanlarla uğraşmasını engellemek için gizli tutulduğunu söyledi.

Çıngıraklı yılanlar kış için yüksek rakımlı Colorado'daki inlerinde sığınıyor. İlkbaharda Güneybatı'daki çıngıraklı yılanlara kıyasla daha kısa bir aktivite sezonu için ortaya çıkıyorlar. Yılın bu zamanında, sadece gebe dişi yılanlar inlerindeyken erkekler ve gebe olmayan dişiler yuvanın yakınlarına çıkıyor. 

Ağustos ayında yavrular doğacak

Diğer tüm sürüngenlerin aksine çıngıraklı yılanlar yumurtadan çıkmazlar, canlı doğarlar.

Ayrıca diğer yılanların aksine, çıngıraklı yılan anneleri yavrularına bakar, onları yırtıcılara karşı korurlar. Bazen çıngıraklı yılanlar başkalarının yavrularına bile bakarlar. Araştırmacı Taylor, "Çıngıraklı yılanlar aslında çok iyi annelerdir. İnsanlar bunu bilmiyor," diyor. 

Taylor, yavrular doğduktan sonra faaliyetlerin artacağını, Eylül ayında ise yılanların kış hazırlıkları için çevre bölgelerden dönmesiyle faaliyetlerin daha da artacağını öngörüyor.

Ürkütücü ve tehdit edici olarak kötü bir üne sahip

Çıngıraklı yılanlar ürkütücü ve tehdit edici olarak kötü bir üne sahip. Ancak web kamerası, saldırgan olmak için ellerinden geleni yapmayan sosyal hayvanlar olduklarını gösteriyor, diye belirtti Taylor.

Taylor, "Ben çıngıraklı yılanların hayranlığımıza layık başka bir yönlerinin olduğunu göstermeye çalışıyorum" dedi.

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